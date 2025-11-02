Urlaub in Südtirol, ein überraschender Antrag und zwei Reiter-Herzen im Glück. Olympiasieger Wandres und Lars Ligus sind sportlich und privat ein Team.

Hagen am Teutoburger Wald - Dressur-Olympiasieger Frederic Wandres und sein Pferdepfleger Lars Ligus sind verlobt. Der 38 Jahre alte Weltklasse-Reiter machte seinem langjährigen Freund (29) am Wochenende einen Antrag - und der nahm freudestrahlend an. „Wir sind in Südtirol im Urlaub und haben das miteinander verbunden“, bestätigte Wandres.

Das Paar machte die Verlobung auch auf Instagram öffentlich. In dem Video ist zu sehen, wie Wandres auf die Knie geht, seinem Freund einen Ring anbietet und sie sich anschließend umarmen. Dazu läuft „Love Story“ von Taylor Swift.

Beide sind Topreiter

Ligus betreut die Pferde von Wandres, etwa beim Team-Gold bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris und beim EM-Sieg im August im französischen Crozet. Er ist aber auch selbst ein guter Reiter. Im Februar gewann Ligus mit der deutschen Mannschaft den Nationenpreis von Wellington in Florida.

Wandres und Ligus arbeiten gemeinsam im Sport- und Handelsstall der Familie Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald. Bei einem Turnier auf der Kasselmann-Anlage vor den Toren von Osnabrück sind sie auch schon gegeneinander angetreten. Ligus übernimmt teilweise auch Trainer-Aufgaben. Meistens wird Wandres von Bundestrainerin Monica Theodorescu betreut, die in der Nähe von Hagen wohnt.