Dreispringer Zango glänzt mit Weltjahresbestweite

Dreispringer Hugues Fabrice Zango in Aktion.

Madrid - Dreispringer Hugues Fabrice Zango hat beim internationalen Leichtathletik-Meeting in Madrid an der 18-Meter-Marke gekratzt. Der 27 Jahre alte WM-Dritte aus Burkina Faso landete am Samstagabend bei der Weltjahresbestweite von 17,89 Meter.

Sein Hallenweltrekord vom Januar steht bei 18,07. Die Freiluft-Bestmarke hält bereits seit 1995 der britische Überflieger Jonathan Edwards mit 18,29 Meter.

In dem Weltklassefeld mit dem Portugiesen Pedro Pablo Pichardo als Zweitem (17,69) kam der Chemnitzer Max Heß auf Rang fünf. Mit 17,16 Meter sprang der Ex-Europameister persönliche Saisonbestweite, wird aber bei den Olympischen Spielen in Tokio harte Konkurrenz haben.

In einem schwachen Speerwerfen gewann der deutsche Meister Julian Weber aus Mainz mit 82,65 Meter im letzten Durchgang. Bernhard Seifert aus Potsdam enttäuschte als Sechster mit nur 76,92 Meter. Damit konnte sich das Duo nicht für ein Tokio-Ticket empfehlen. Die diesjährige Weltbestenliste führt der Offenburger Olympia-Favorit Johannes Vetter mit 96,29 Meter an. Er hatte ebenso wie der verletzte Olympiasieger Thomas Röhler (Jena) auf einen Start in Madrid verzichtet.