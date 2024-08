Beim Leichtathletik-Meeting in Rom landet Max Heß im Dreisprung auf Rang zwei. Ein mehr als sechs Jahre alter Weltrekord wackelt in der italienischen Hauptstadt, bleibt aber bestehen.

Dreispringer Heß starker Zweiter in Rom

Rom - Der deutsche Dreispringer Max Heß hat beim Diamond-League-Meeting in Rom den zweiten Platz belegt. Der Europameister von 2016 erzielte in seinem letzten Versuch eine Weite von 17,01 Metern und musste sich damit in einem stark besetzten Feld nur Andy Díaz Hernández (17,32 Meter) aus Italien geschlagen geben.

Weltrekord über 3000 Meter Hindernis der Frauen wackelt

In Abwesenheit von Gesa Krause verpasste die für Bahrain startende Winfred Yavi im Hindernislauf über die 3000 Meter mit einer Zeit von 8:44,39 Minuten nur um sieben Hundertstelsekunden den Weltrekord der Kenianerin Beatrice Chepkoech aus dem Jahr 2018. Lea Meyer lief in 9:11,37 Minuten auf Platz acht. Olivia Gürth wurde mit einer persönlichen Bestleistung von 9:15,17 Minuten Zehnte.

Im Diskuswurf der Männer belegte Henrik Janssen mit 64,11 Metern den sechsten Platz vor Clemens Prüfer auf Rang sieben (64,09 Meter). Es siegte der Slowene Kristjan Ceh mit 68,61 Metern.