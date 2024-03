Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum vierten Sieg in Serie geführt.

Edmonton - Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum vierten Sieg in Serie geführt. Der deutsche Top-Profi legte beim 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) am Sonntag (Ortszeit) gegen die Pittsburgh Penguins drei Vorlagen beim klaren Heimsieg auf. Für den 28-Jährigen waren es in dieser Saison die Assists 46 bis 48. Die Oilers haben als Tabellenzweiter in der Pacific Divison beste Chancen auf die Playoffs.

Davon sind die Buffalo Sabres mit JJ Peterka weit entfernt. Trotz des 20. Saisontores des deutschen Nationalstürmers unterlagen die Sabres den Winnipet Jets mit 2:5 (1:1, 1:0, 0:4) und haben einen deutlichen Rückstand auf die begehrten Ränge.

Der fünfte Treffer von Nico Sturm war für die San Jose Sharks zu wenig. Die Mannschaft aus Kalifornien verlor bei der Minnesota Wild trotz einer 2:0-Führung mit 3:4 (0:0, 2:2, 1:2) und bleibt mit 15 Siegen aus 60 Saisonspielen das zweitschlechteste NHL-Team. Der Russe Kirill Kaprisow traf für den Sieger dreifach.