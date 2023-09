Drei Jahre nach seinem Abschied von den New England Patriots wird Tom Brady für seine herausragende Karriere geehrt. Dabei macht Besitzer Robert Kraft eine Ankündigung für kommenden Sommer.

Superstar Tom Brady läuft in der Halbzeitpause auf das Spielfeld.

Foxborough - Drei Jahre nach seinem Abschied von den New England Patriots hat das Team Quarterback-Superstar Tom Brady offiziell verabschiedet. In der Halbzeit beim 20:25 der Patriots gegen die Philadelphia Eagles gab es eine Zeremonie mit Videos aus der gemeinsamen Zeit und viel Applaus für den inzwischen 46-Jährigen.

Brady spielte 20 Jahre lang für das Team und führte die Patriots in dieser Zeit zu sechs Siegen im Super Bowl. 2020 ging er zu den Tampa Bay Buccaneers und gewann den Super Bowl ein siebtes Mal, nach der vergangenen Saison beendete Brady seine Karriere als erfolgreichster Profi in der Geschichte der National Football League.

„Etwas, das sich nie ändern wird, ist, dass ich ein Leben lang ein Patriot bin“, sagte Brady und bedankte sich für „einen weiteren Tag in diesem Stadion, den ich nie vergessen werde“. Patriots-Besitzer Robert Kraft kündigte an, Brady im kommenden Sommer vor 65.000 Zuschauern in die Patriots-Hall-of-Fame aufnehmen zu wollen und die Frist von vier Jahren zwischen Karriereende und Aufnahme für seinen ehemaligen Quarterback zu ignorieren.