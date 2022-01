Draisaitl verliert mit Edmonton in NHL nach Verlängerung

New Jersey - Der deutsche NHL-Profi Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers eine 5:6 (2:3, 1:0, 2:2)-Niederlage nach Verlängerung bei den New Jersey Devils einstecken müssen.

Für die Oilers setzte es die zweite Niederlage in Serie seit der Rückkehr auf das Eis, nachdem die NHL über die Weihnachtsfeiertage den Spielbetrieb auf Grund vieler Corona-Fälle ruhen ließ.

Viermal legten die Devils vor, viermal gelang den Oilers der Ausgleich - ehe sie Mitte des dritten Drittels mit 5:4 in Führung gingen. Auch Leon Draisaitl war an Kailer Yamamotos Führungstreffer per Vorlage beteiligt. Doch 32 Sekunden vor Spielende glich das Team aus New Jersey zum 5:5 aus, um sich in die Verlängerung zu retten. Dort gelang den Devils nach knapp drei Minuten der Siegtreffer.

Auch Moritz Seider und Thomas Greiss kassierten eine Niederlage. Mit den Detroit Red Wings musste sich das deutsche NHL-Duo zuhause mit 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) den Washington Capitals geschlagen geben. Drei Minuten vor Schluss stand es 1:1, dann führte Alexander Owetschkin mit zwei Toren die Capitals zum Sieg. Beim 2:1 traf Owetschkin in Überzahl, durch seinen insgesamt 275. Treffer im Power Play stellte der russische Superstar einen NHL-Rekord auf.