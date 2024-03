Buffalo (dpa) – - J.J. Peterka hat das Duell zweier deutscher Eishockey-Nationalspieler in der NHL mit Superstar Leon Draisaitl für sich entschieden. Mit den Buffalo Sabres setzte sich Peterka gegen Draisaitls Edmonton Oilers mit 3:2 (1:2, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen durch.

Peterka blieb ohne Torbeteiligung, Draisaitl bereitete die 1:0-Führung Edmontons durch Ryan McLeod nach bereits 29 Sekunden vor. Im Penaltyschießen war der deutsche Angreifer der einzige Oilers-Akteur mit einem Treffer. Die Oilers holten damit einen Punkt und bleiben in der Western Conference auf Playoff-Kurs, die Sabres haben trotz des Sieges in der Eastern Conference sieben Punkte Rückstand auf den letzten Wildcard-Platz.

Den nehmen derzeit die Detroit Red Wings um Moritz Seider ein. Beim Titelverteidiger Vegas Golden Knights hielten die Red Wings gut mit, verloren aber am Ende mit 3:5 (1:2, 0:0, 2:3). In den letzten drei Minuten kassierten die Gäste zwei Tore. Seider war an zwei Toren Detroits beteiligt.

In Nico Sturm und Tim Stützle standen in einem weiteren Spiel zwei deutsche NHL-Profis auf dem Eis, Sturm setzte sich mit den San Jose Sharks mit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) gegen Stützles Ottawa Senators durch. Stützle gelang das einzige Tor Ottawas, der 22-jährige Stürmer hat damit in dieser Saison 15 Mal getroffen. Die Sharks und Senators bleiben in ihren Conferences jeweils weiter Vorletzter.