Draisaitl und Grubauer mit Erfolgen vor All-Star-Pause

Washington - Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers mit einem Tor und einer Vorlage zu einem Sieg vor der NHL-All-Star-Pause verholfen.

Deutschlands bester Eishockey-Spieler traf beim 5:3 gegen die Washington Capitals zum 1:0 und bereitete den 23. Saisontreffer von Connor McDavid vor. Die Capitals mussten wegen eines positiven Corona-Tests auf ihren Star Alexander Owetschkin verzichten, der deswegen auch das All-Star-Spiel am Samstag in Las Vegas verpasst.

Nationaltorwart Philipp Grubauer feierte unterdessen den ersten Zu-Null-Sieg in der Geschichte der Seattle Kraken. Im 46. Spiel seit dem NHL-Debüt zu Beginn dieser Saison holten die Kraken ein 3:0 gegen die New York Islanders. Grubauer parierte 19 Schüsse auf sein Tor und verbuchte damit den 19. Zu-Null-Sieg seiner Karriere. „Das war ein großartiges Spiel von allen“, sagte der Rosenheimer. „Ohne die Jungs vor mir wäre das nicht möglich gewesen. Es fühlt sich gut an, das geschafft zu haben.“ In der Pacific Division bleiben die Kraken trotz des Erfolgs auf dem letzten Platz.