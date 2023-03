Edmonton - Die Edmonton Oilers um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben einen Rückschlag im Kampf um die Playoff-Tickets in der NHL gerade so abgewendet.

Im Heimspiel gegen die San Jose Sharks lag die Mannschaft aus Kanada drei Mal in Rückstand, gewann am Montagabend aber nach Verlängerung doch noch 5:4. Draisaitl lieferte die Vorlagen zum 3:3 und zum 4:4. Die Oilers erarbeiteten sich durch den Sieg einen kleinen Puffer auf Verfolger Seattle Kraken und sicherten ihren Playoff-Platz in der Tabelle ab.

Die Sharks sind Letzter der Western Conference und haben von 71 Spielen nur 19 gewonnen. Nur eine Mannschaft in der National Hockey League hat noch weniger Punkte.

Zuvor hatten die Ottawa Senators um Tim Stützle 2:1 bei den Pittsburgh Penguins gewonnen. Die Detroit Red Wings mit Verteidiger Moritz Seider verloren unterdessen 2:5 bei den Florida Panthers. Ottawa und Detroit haben noch Hoffnungen auf eine Playoff-Teilnahme über einen der Wildcard-Plätze, die Panthers und die Penguins stehen in der Tabelle beide vor den Mannschaften der deutschen Profis.