Los Angeles - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat sich mit Blick auf die anstehende WM noch nicht mit dem neuen Bundestrainer ausgetauscht. „Ich habe mit dem Harold Kreis kurz geschrieben, noch nicht telefoniert. Ich wollte ihn eigentlich irgendwann mal jetzt anrufen und hab' es dann leider vergessen“, sagte der NHL-Profi von den Edmonton Oilers und stellte klar: „Jetzt sind meine Gedanken bei den Oilers, alles andere kann man dann schauen.“

Das Team aus Kanada hat sich erneut für die Mitte April beginnenden Playoffs qualifiziert und hofft auf den Einzug ins Finale um den Stanley Cup. Eine WM-Teilnahme Draisaitls ist aber nur möglich, sollten die Oilers früh ausscheiden. Die Weltmeisterschaft in Tampere und Riga beginnt am 12. Mai, Spiel sieben in der Final-Serie um die Meisterschaft in der besten Eishockey-Liga der Welt könnte theoretisch erst am 19. Juni sein.