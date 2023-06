DOSB-Delegation legt Kranz in früherem KZ Auschwitz nieder

Sportler der DOSB-Delegation stellen Kerzen auf eine Gedenkplatte in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.

Auschwitz-Birkenau - Die deutsche Mannschaft hat im Rahmen der Europaspiele in Krakau die KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besucht. In dem rund 70 Kilometer von Krakau entfernten ehemaligen deutschen Vernichtungslager legte die Delegation des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) einen Kranz an der Todeswand nieder.

Man sehe es aufgrund der Geschichte als eine Verpflichtung an, sich nicht nur auf den Sport hier im Rahmen der European Games in Polen zu fokussieren, sagte DOSB-Vizepräsident Jens-Peter Nettekoven. „Im Namen des deutschen Sports verneigen wir uns vor den Opfern des Nationalsozialismus und versprechen, dass wir nicht vergessen werden“, erklärte er.