München - Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz muss weiter auf seinen ersten gemeinsamen Titel auf der ATP-Tour warten. Die Davis-Cup-Profis verloren das Finale beim Münchner Sandplatzturnier gegen die österreichische Paarung Lucas Miedler und Alexander Erler 3:6, 4:6.

Krawietz verpasste somit den Hattrick auf der Iphitos-Anlage, nachdem er in den vorherigen zwei Jahren das Turnier mit verschiedenen Partnern gewonnen hatte. Pütz triumphierte 2019 am Aumeister. Seit diesem Jahr spielen beide auf der ATP-Tour zusammen. In München standen Krawietz und Pütz erstmals gemeinsam im Finale.