Melbourne - Dominik Koepfer komplettiert die deutsche Davis-Cup-Mannschaft für das Erstrundenspiel in Ungarn. Teamchef Michael Kohlmann nominierte den 29-Jährigen als fünften Spieler nach Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff sowie den beiden Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz, wie der Deutsche Tennis Bund mitteilte.

„Dominik hatte einen guten Start ins Jahr mit dem Turniersieg beim Challenger in Canberra“, sagte Kohlmann in Melbourne bei den Australian Open. Dort war Koepfer zwar in der ersten Runde in vier Sätzen an Zverev gescheitert, zeigte allerdings eine starke Leistung. Im Doppel steht Koepfer zusammen mit Yannick Hanfmann in Melbourne noch im Viertelfinale.

„Es ist immer eine Ehre, für Deutschland zu spielen. Von daher freue ich mich auf die Woche mit dem Team in Ungarn“, sagte Koepfer, der danach ein Turnier in Dallas spielen wird. „Mit drei verschiedenen Zeitzonen und den Reisen wird es anstrengend, aber das ist es mir wert“, sagte Koepfer.

Die Begegnung in Tatabanya findet am 2. und 3. Februar statt. Im vergangenen Jahr war Deutschland in der ersten Runde an der Schweiz gescheitert und hatte den Einzug in die Gruppenphase verpasst. In der Relegation in Bosnien-Herzegowina gelang dann ohne Zverev aber der Verbleib in der Weltgruppe.