Der Norweger Johannes Hoesflot Klaebo ist jetzt alleiniger Rekordsieger der Tour de Ski. Die deutschen Langläufer spielen keine Rolle.

Val di Fiemme - Langlauf-Dominator Johannes Hoesflot Klaebo hat mit dem fünften Triumph bei der Tour de Ski seine Favoritenrolle für die Olympischen Winterspiele eindrucksvoll untermauert. Nach dem Sprint-Sieg am Samstag reichte dem fünfmaligen Olympiasieger aus Norwegen auf der Schlussetappe mit ihrem anspruchsvollen Anstieg zur Alpe Cermis ein zwölfter Platz zum Gesamterfolg.

„Da kann man einfach nur den Hut ziehen. Es ist faszinierend und eindrucksvoll“, sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder im ZDF über den 15-maligen Weltmeister Klaebo.

In der Gesamtwertung lag der 29 Jahre alte Ausnahmeathlet 30,1 Sekunden vor seinem Landsmann Mattis Stenshagen, der sich zum Abschluss im 10 Kilometer Massenstart den Tagessieg vor Jules Lapierre aus Frankreich sicherte. Bester Deutscher war Florian Notz, der die Tour de Ski nach dem 18. Platz auf der Schlussetappe als Gesamt-26. beendete.