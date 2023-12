Die New York Giants (blaue Trikots) behielten gegen die Green Bay Packers die Oberhand.

Miami - Die beiden Playoff-Anwärter Miami Dolphins und Green Bay Packers haben in der US-Football-Profiliga NFL zum Abschluss des 14. Spieltages überraschende Niederlagen kassiert.

Die Dolphins, die eine der besten Offensiven der Liga bilden, verloren trotz zwischenzeitlich deutlicher Führung zu Hause gegen die Tennessee Titans mit 27:28. Die Packers unterlagen auswärts den New York Giants mit 22:24.

Während Miami trotz der Niederlage die eigene Division AFC East weiterhin souverän anführt und klar auf Playoff-Kurs liegt, verpassten die Packers einen wichtigen Schritt Richtung Endrunde.

Durch die Niederlage steht Green Bay, das zuletzt durch einen Erfolg gegen den amtierenden Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs für Aufsehen gesorgt hatte, bei einer Bilanz von sechs Siegen und sieben Niederlagen. In der Conference NFC sind die Packers damit bilanzgleich mit fünf weiteren Teams.

Durch das Ergebnis in New York stehen zudem die San Francisco 49ers als erstes Playoff-Team der laufenden Saison fest. Das Team aus Kalifornien kann nicht mehr von einem der ersten sieben Plätze in der NFC verdrängt werden.