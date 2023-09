Ruhpolding - Die beiden früheren Weltmeister Benedikt Doll und Franziska Preuß haben bei den deutschen Biathlon-Meisterschaften die Sprintrennen für sich entschieden.

Doll setzte sich nach zehn Kilometern vor dem Vortages-Sieger Philipp Nawrath und Johannes Donhauser durch. Aufgrund der Hitze hatte die Jury das Programm geändert. Anders als geplant starteten zuerst die Damen.

Für Doll, der sich zwei Schießfehler leistete, war das kein Problem. „Ich habe die Hitze ganz gut im Griff gehabt“, sagte der 33-Jährige. „Ich fühle mich sehr gut am Schießstand und konnte endlich auch mal bei den deutschen Meisterschaften gute Schießergebnisse abliefern, weil da habe ich mich doch immer schwergetan. Es gibt mir das Zeichen, dass ich noch etwas zu melden habe.“

Zuvor war die 29 Jahre alte Preuß erfolgreich. Sie gewann nach einer tadellosen Leistung am Schießstand mit 25,7 Sekunden Vorsprung vor Sophia Schneider, die zwei Scheiben verfehlte. Stefanie Scherer blieb fehlerfrei und belegte nach 7,5 Kilometern den dritten Platz. Tags zuvor hatte Preuß nach einer langen Pause bereits im Einzel triumphiert. In der vergangenen Saison war sie aufgrund von gesundheitlichen Problemen frühzeitig ausgestiegen.

Die Meisterschaften in Ruhpolding dauern noch bis Sonntag. Bei den Frauen und Männern stehen am letzten Wettkampftag noch die beiden Verfolgungsrennen an. Um den hohen Temperaturen vorzubeugen, wurde das Rennen der Frauen auf 12.00 Uhr vorverlegt. Die Männer starten wie geplant eine Stunde vorher. Die Weltcup-Saison beginnt Ende November im schwedischen Östersund.