Djokovic in Adelaide im Halbfinale

Novak Djokovic hat in Adelaide das Halbfinale erreicht.

Adelaide - Novak Djokovic hat das Traum-Halbfinale beim ATP-Turnier in Adelaide perfekt gemacht. Der 35 Jahre alte Serbe gewann gegen den Kanadier Denis Shapovalov 6:3, 6:4 und zeigte sich dabei rund eine Woche vor Beginn der Australian Open in Melbourne in guter Verfassung.

Djokovic, für den es der 100. Erfolg in Australien in seiner Karriere war, trifft nun im Kampf um den Finaleinzug am Samstag auf Daniil Mewedew (26). Der Russe hatte sich zuvor gegen seinen Landsmann Karen Chatschanow klar mit 6:3, 6:3 durchgesetzt. Im anderen Halbfinale stehen sich der Amerikaner Sebastian Korda und Yoshihito Nishioka aus Japan gegenüber.

Für Djokovic ist es eine besondere Rückkehr nach Australien. Vor einem Jahr hatte die langjährige Nummer eins der Tennis-Welt wegen seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus noch vor seinem ersten Spiel bei den Australian Open das Land verlassen müssen. Zuvor war sein Visum annulliert und eine Einreisesperre von drei Jahren verhängt worden. Das Einreiseverbot wurde von den australischen Behörden inzwischen aufgehoben. „Es ist großartig, wieder in Australien zu sein“, hatte der Serbe nach seiner Ankunft in der vergangenen Woche gesagt.