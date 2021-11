DFB-Kandidat Neuendorf: Positive Reaktionen auf Bewerbung

Köln - DFB-Präsidentschaftskandidat Bernd Neuendorf hat nach Bekanntwerden seiner Bewerbung positive Reaktionen erhalten. „Ich habe viel Zuspruch von den Kollegen bekommen“, sagte Neuendorf in Köln der Deutschen Presse-Agentur.

Zu seinem Programm will sich der Präsident des Verbandes Mittelrhein (FVM) weiter nicht öffentlich äußern. „Wir gehen einen Schritt nach dem anderen“, sagte er: „Meine ersten Ansprechpartner werden die Regional- und Landesverbände sein, aber auch die Liga und Vereine, wenn das gewünscht ist. Und ich halte es für ein stilvolles Vorgehen, wenn die Kollegen zuerst von mir selbst erfahren, wie ich die Aufgabe angehen möchte.“

Gewählt wird der neue DFB-Chef beim Bundestag am 11. März 2022 in Frankfurt am Main. Neben dem 60-jährigen Neuendorf will auch der aktuelle DFB-Interimschef Peter Peters kandidieren. Damit könnte es zu einer Kampfkandidatur kommen. Eine Doppelspitze lehnen die Amateurvertreter ab.

Bei der Präsentationsveranstaltung von Köln als Spielort der EM 2024 in Deutschland erzählte Neuendorf mit einem Schmunzeln: „Mein Leben sortiert sich nach Welt- und Europameisterschaften. Und eine EM in Deutschland kommt selten vor. Die letzte ist 36 Jahre her, das ist eine halbe Generation. Deshalb ist das etwas ganz Besonderes.“ Da Köln in seinem Verbandsgebiet liegt, kündigte Neuendorf „einen ganzen Blumenstrauß an Veranstaltungen rund um Köln“ an. Das Ganze werde „sehr basisorientiert. Ziel ist, dass wir aus diesem Turnier rauskommen, mit deutlich mehr Menschen, die sich im Fußball aktiv engagieren.“