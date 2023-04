Antalya - Die deutschen Turnerinnen haben bei den Europameisterschaften in Antalya im Team-Wettbewerb den neunten Platz erkämpft und sich einen Tag nach der Männer-Riege ebenfalls für die WM im Herbst qualifiziert.

Elisabeth Seitz (Stuttgart), Emma Malewski (Chemnitz), Sarah Voss (Köln) sowie die EM-Neulinge Anna-Lena König (Karlsruhe) und Lea Quaas (Chemnitz) kamen auf 152,096 Punkte. Eine bessere Platzierung vergab das Quintett durch zahlreiche Fehler am Schwebebalken. Europameister wurde Großbritannien mit 164,428 Zählern vor Titelverteidiger Italien (161,629) und der Niederlande (158,896).

Vor acht Monaten bei der Heim-EM in München hatten Seitz, Voss und Malewski gemeinsam mit der zurückgetretenen Kim Bui (Stuttgart) und der verletzten Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) Bronze im Vierkampf aus Schwebebalken, Sprung, Stufenbarren und Boden gewonnen. Durch Rang neun in Antalya sicherte sich die Riege die Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Antwerpen. Dort werden die Startplätze für die Olympischen Spielen 2024 in Paris vergeben.

Stufenbarren-Europameisterin Seitz qualifizierte sich an ihrem Spezialgerät mit 14,400 Punkten für das Einzel-Finale am Samstag und kann ihren Titel verteidigen. Dagegen verpasste München-Europameisterin Malewski den Endkampf am Schwebebalken. Sarah Voss erreichte als 20. das Finale im Mehrkampf am Freitag.