Leiria - Das deutsche Team hat beim Werfer-Europacup in Portugal zwei Teamsiege bejubelt. Mit dem zweiten Einzelsieg in Folge legte U23-Diskuswerfer Steven Richter in Leiria den Grundstein für die erfolgreiche Titelverteidigung seiner U23.

Den Teamsieg gab es auch im Wettbewerb der Frauen, in dem besonders Shanice Craft punkten konnte. Die Sportlerin vom SV Halle erreichte mit einer Steigerung ihrer Saison-Bestmarke auf 63,70 Meter den zweiten Platz im Diskuswerfen.

In seinem ersten Auftritt nach dem 90,20-Meter-Wurf bei der Winterwurf-DM stellte Max Dehning (Leverkusen) in der Speerwurf-Konkurrenz der Männer unter Beweis, dass er stabil auf hohem Niveau unterwegs ist. Der 19-Jährige blieb zwar deutlich unter der 90-Meter-Marke, aber mit 80,30 Meter erreichte er Rang vier.

Ex-Weltmeister Johannes Vetter hatte auf seinen geplanten Start verzichten müssen. Der 30 Jahre alte Speerwerfer hatte Probleme am Ellbogen und war nach einem Trainingslager nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Vetter hatte sich im vorigen Jahr nach langwierigen gesundheitlichen Problemen nicht für die Weltmeisterschaften in Budapest qualifizieren können. Er möchte in diesem Jahr gern bei Olympia in Paris dabei sein.