Deutsches Doppel Krawietz/Pütz in Wimbledon weiter

London - Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz steht in Wimbledon im Viertelfinale. Das Tennis-Duo gewann am Dienstag in London gegen den Mexikaner Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin aus Frankreich mit 6:4, 3:6, 6:3.

Krawietz und Pütz sind seit Beginn des Jahres gemeinsam auf der Tour unterwegs. Bei den French Open hatte das Doppel zuletzt ebenfalls das Viertelfinale erreicht.