München - Der deutsche U23-Weltmeister Niklas Behrens fährt künftig in einer der stärksten Radsport-Mannschaften. Der gebürtige Bremer unterschrieb für drei Jahre beim Team Visma-Lease a Bike um den zweimaligen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard. Er sei „super happy“, sagte der 20-Jährige in einer Teammitteilung.

Behrens hatte in der vergangenen Woche bei den Weltmeisterschaften in Zürich Gold im U23-Straßenrennen gewonnen und den größten Sieg seiner noch jungen Laufbahn gefeiert. Er hatte sich erst vor drei Jahren auf den Radsport spezialisiert, zuvor war er auch noch Schwimmer und Triathlet. „Ich glaube, dass ich bei Klassiker-Rennen gut sein kann. Aber ich will auch meine Zeitfahr-Qualitäten weiterentwickeln“, kündigte er an.

Visma-Lease a Bike gehört seit Jahren zu den besten Rennställen der Welt. Der Däne Vingegaard gewann 2022 und 2023 die Frankreich-Rundfahrt. Vorige Saison gingen auch die Gesamtsiege beim Giro d'Italia (Primoz Roglic) und der Vuelta a Espana (Sepp Kuss) an die Niederländer, die damit als erste Mannschaft alle drei großen Rundfahrten in einem Jahr gewannen.