Seit 2020 macht die Formel 1 einen Bogen um Deutschland. Die Fans des Motorsport-Spektakels haben Hoffnungen auf eine Rückkehr - doch die dämpft der Geschäftsführer.

Berlin - Formel-1-Boss Stefano Domenicali macht den deutschen Motorsportfans nur verhaltene Hoffnungen auf einen Heim-Grand-Prix in naher Zukunft. „Das Gute daran ist, dass wir nicht verzweifelt sind, weil wir so viele Anfragen aus aller Welt haben. Und wenn der deutsche Markt die Rückkehr der Formel 1 nach Deutschland nicht als Priorität ansieht, müssen wir das akzeptieren und nach vorne schauen“, sagte der 60 Jahre alte Italiener im Interview des „Motorsport-Magazins“.

Der Geschäftsführer betonte aber auch, dass die Verantwortlichen der Formel 1 „bereit und offen für jede Art von Gesprächen“ seien. „Ich sehe ein paar Anzeichen für einen Silberstreif am Horizont. Das wird sich hoffentlich in den nächsten Monaten weiterentwickeln“, sagte Domenicali und bekräftigte: „Wir sind daran interessiert, mit dem richtigen Veranstalter und dem richtigen Angebot nach Deutschland zurückzukehren.“

Was ist das Problem?

Zuletzt wurde 2019 in Hockenheim der Große Preis von Deutschland ausgetragen. Während der Corona-Pandemie durfte der Nürburgring 2020 kurzfristig ein Formel-1-Rennen unter strengen Hygiene-Auflagen austragen. Zuvor hatte das Motorsport-Spektakel regelmäßig Halt in Deutschland gemacht, teilweise gar mit zwei Rennen pro Jahr.

Die Betreiber der deutschen Strecken beklagen die deutlich gestiegenen Antrittsprämien, die zu einem Verlustgeschäft bei einer Austragung führen könnten. International betrachtet boomt die Formel 1, was auch in der Erschließung neuer Märkte begründet ist.