Hoylake - Golf-Amateur Tiger Christensen will bei seiner British-Open-Premiere in Hoylake eine begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen. „Ich möchte erst einmal, so viel an Erfahrung sammeln wie möglich und viel lernen. Grundsätzlich ist es aber auch das Ziel, die Medaille für den besten Amateur mitzunehmen“, sagte Christensen der Deutschen Presse-Agentur vor dem Major-Turnier im Royal Liverpool Golf Club.

Die sogenannte „Silver Medal“ hatte vor zwei Jahren Matti Schmid als letzter Deutscher gewonnen. Aber auch die heutigen Golf-Superstars Rory McIlroy und Tiger Woods erhielten schon die wertvolle Auszeichnung für den besten Amateur.

Der 19 Jahre alte Hamburger mit dem berühmten Vornamensvetter spielt ab Donnerstag erstmals auf der ganz großen Golf-Bühne vor. „Ich glaube, jeden Golfer verbindet irgendwas mit der Open. Die Historie ist wie keine andere und einfach als Amateur dort aufzutreten, ist ein Traum, der in Erfüllung geht“, sagte Christensen vor der mit 16,5 Millionen US-Dollar dotierten Traditionsveranstaltung.

Der Sohn des bekannten Musikproduzenten und ehemaligen Popstars-Juror Alex Christensen und der früheren Sängerin Nicci Christensen ist Business-Student an der University of Arizona und hatte sich erst kurzfristig für das letzte Major-Turnier des Jahres qualifiziert. Dabei ließ der Teenager auch bekannte Namen wie den Ryder-Cup-Star Sergio Garcia hinter sich.