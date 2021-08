Deutsche Volleyballerinnen reisen mit Star Lippmann zur EM

Louisa Lippmann führt das deutsche Aufgebot bei der EM an.

Plowdiw - Mit Star-Angreiferin Louisa Lippmann wollen sich die deutschen Volleyballerinnen den Traum von einer EM-Medaille erfüllen.

Die 26 Jahre alte Diagonalangreiferin vom italienischen Verein Savino Del Bene Scandicci führt das 14er Aufgebot von Nationaltrainer Felix Koslowski an. Lippmann hatte zuletzt in der Nationenliga eine Pause eingelegt.

Am Dienstag reist die deutsche Mannschaft nach Plowdiw in Bulgarien, wo sie ab dem 19. August ihre Vorrundenpartien bestreitet. Weitere Spielorte in der Gruppenphase sind Belgrad (Serbien), Zadar (Kroatien) und Cluj-Napoca (Rumänien).

„Wir fahren mit einigen Ambitionen hin und wollen mindestens das Viertelfinale erreichen. Gleichzeitig wollen wir aber auch versuchen, diesen Schritt, der uns im Viertelfinale vor zwei Jahren bei der knappen 2:3-Niederlage gegen Polen gefehlt hat, zu machen“, sagte Koslowski vor dem Auftakt gegen die Polinnen am 19. August (19.30 Uhr/Sport1).

Seit 2007 haben die deutschen Frauen immer mindestens das Viertelfinale bei einer EM erreicht. 2011 und 2013 gewannen sie sogar Silber. Vor zwei Jahren wurde Koslowskis Mannschaft beim erneuten Titelgewinn der Serbinnen Sechster.