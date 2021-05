Deutsche Volleyballer unterliegen Frankreich knapp

Rimini - Die deutschen Volleyballer haben eine Revanche in der Nationenliga für die verpasste Olympia-Teilnahme gegen Frankreich nur knapp verpasst.

In einem intensiven Schlagabtausch unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani in Rimini erst nach fünf Sätzen mit 2:3 (25:22, 22:25, 25:22, 16:25, 15:17). Einen Tag nach dem klaren 3:0-Auftakterfolg gegen Australien war Außenangreifer Moritz Reichert mit 19 Punkten bester deutscher Offensivmann gegen den Europameister von 2015.

Gianis Mannschaft hatte im Januar 2020 im Finale des Olympia-Qualifikationsturniers von Berlin gegen Frankreich verloren und damit die Teilnahme an dem später wegen der Corona-Pandemie verschobenen Event in Tokio verpasst. Nächster deutscher Gegner ist am Sonntag (13.00 Uhr) Bulgarien.