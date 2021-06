Deutsche Volleyballer kassieren nächste Niederlage

Rimini - Die deutschen Volleyballer können in der Nationenliga nicht mehr gewinnen. Die Mannschaft von Nationalcoach Andrea Giani verlor in Rimini gegen Olympiasieger Brasilien mit 0:3 (21:25, 21:25, 23:25) und kassierte damit ihre fünfte Niederlage am Stück.

Von insgesamt 14 Nationenliga-Spielen konnten die Deutschen nur vier gewinnen. Das Erreichen der Finalrunde ist schon lange außer Sichtweite, da sich nur die vier besten Teams qualifizieren.

Die Nationenliga ist wichtig, um Punkte für die Weltrangliste zu sammeln. Ihre letzte Partie bestreitet Gianis Mannschaft gegen Gastgeber Italien.