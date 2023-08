Budapest - Ohne die deutschen 4x100-Meter-Staffeln finden die Finals bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest statt.

Ein Jahr nach WM-Bronze und EM-Gold schieden die Frauen um Gina Lückenkemper als Vierte ihres Vorlaufs in 42,78 Sekunden aus. Die ersten drei Staffeln kamen automatisch weiter, das deutsche Quartett konnte sich keines der beiden Tickets für die weiteren zeitschnellsten Teams sichern. Polen sicherte sich in 42,65 Sekunden den letzten Platz.

Aus dem Erfolgs-Quartett des Vorjahres fehlten die verletzten Alexandra Burghardt und Lisa Mayer. Für Lückenkemper war es nach dem Verpassen des Einzel-Finales über 100 Meter die nächste Enttäuschung. Außerdem zählten Louise Wieland, Sina Mayer und Rebekka Haase zur Staffel. Der erste Wechsel von Wieland auf Mayer klappte nicht optimal. Die beste Zeit liefen die Amerikanerinnen in 41,59 Sekunden vor Jamaika (41,70) und der Elfenbeinküste (41,90).

Hartmann in erster Runde ausgeschieden

Zuvor erreichten Kevin Kranz, Lucas Ansah-Peprah, Joshua Hartmann und Yannick Wolf in ihrem Vorlauf gar nicht erst das Ziel. Beim Wechsel von Ansah-Peprah auf Hartmann landete der Stab am Boden, damit war vorzeitig Schluss. Der neue deutsche 200-Meter-Rekordler Hartmann war schon über seine Spezialdisziplin gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Am besten unterwegs waren in 37,65 Sekunden die Italiener mit Olympiasieger Marcell Jacobs vor den USA (37,67) und Jamaika (37,68).