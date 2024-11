Fukuoka - Bei den WTT Finals der besten 16 Tischtennis-Profis des Jahres haben alle drei deutschen Spieler in Japan das Halbfinale verpasst. Nach seinem erneuten Sieg gegen Frankreichs Olympia-Star Felix Lebrun verlor der EM-Zweite Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) im Viertelfinale in 0:3 Sätzen gegen den slowenischen Bundesliga-Profi Darko Jorgic (1. FC Saarbrücken). Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) scheiterte ebenso deutlich an dem Weltranglistenzweiten Lin Shidong aus China. Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) war bereits am Vortag gegen die Nummer eins der Welt, Wang Chuqin (China), ausgeschieden.