Beim Heim-Weltcup in Willingen hat Katharina Althaus ihren fünften Saisonsieg gefeiert. Die deutschen Skispringer, die es nicht auf das Podium schafften, zeigten sich beeindruckt.

Willingen - Nach dem Sieg von Skispringerin Katharina Althaus beim Heim-Weltcup in Willingen fanden ihre männlichen Teamkollegen besonders lobende Worte für die Leistung der 26-Jährigen.

„Die Katha hat einen richtig geilen Job gemacht. Sie hat gezeigt, was sie kann“, sagte Andreas Wellinger. Althaus hatte am Samstag vor mehr als 20.000 Fans an der Mühlenkopfschanze Sprünge auf 133 und 149,5 Meter gezeigt und damit nicht nur ihren fünften Saisonsieg gefeiert, sondern auch einen persönlichen Sprungrekord aufgestellt.

„Ah, Wahnsinn! Das hat mich richtig gefreut, dass sie gewonnen hat. 149 Meter, Respekt. Der kleine Zwerg, der macht des“, kommentierte Markus Eisenbichler den Sieg der Allgäuerin. Und auch der wie Althaus für den SC Oberstdorf startende Karl Geiger zeigte sich beeindruckt: „Mega, sie hat richtig einen runtergedonnert. Hut ab! Sie genießt das auch richtig und hat das auch aufgesaugt“, sagte der 29-Jährige, der am Samstag bei den Männern mit Platz fünf bester Deutscher wurde.

Am Sonntag wollen Geiger und seine Teamkollegen im abschließenden Einzelspringen (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) die erneute Chance im Kampf um die Podestplätze nutzen. Auch für die Skispringerinnen um Althaus steht am Mittag (11.45 Uhr) noch ein weiteres Einzelspringen auf dem Programm.