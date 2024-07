Chateauroux - Die beiden deutschen Mixed-Teams in der Luftpistole haben die Finals verpasst. Josefin Eder und Christian Reitz kamen in der Qualifikation mit 577 Ringen auf Rang sechs. Zum kleinen Finale fehlten auf Rang vier am Ende zwei Ringe. Auch Sportpistolen-Weltmeisterin Doreen Vennekamp schaffte mit Robin Walter keine Finalteilnahme. Mit 576 Ringen kam das Duo auf Rang neun.