Deutsche Hockey-Damen im Achtelfinale favorisiert

Amsterdam - Nach zwei souveränen Siegen und der 1:3-Niederlage gegen Titelverteidiger Niederlande gehen Deutschlands Hockey-Damen als Favoritinnen ins erste K.o.-Spiel der Weltmeisterschaft in den Niederlanden und Spanien.

Am Samstag (17.00 Uhr/DAZN) steht für die verjüngte Auswahl von Bundestrainer Valentin Altenburg das Achtelfinale gegen Südafrika an. Bei einem Sieg geht es für den bisher überzeugenden Zweiten der Vorrunden-Gruppe A danach am Dienstag (17.00 Uhr) erneut in Amsterdam gegen Neuseeland weiter, das als Sieger der Gruppe B direkt ins WM-Viertelfinale einzog.

Zunächst müssen Altenburg & Co. aber Südafrika besiegen. Doch auch wenn die Statistik für das DHB-Team spricht, das aus den jüngsten 15 Aufeinandertreffen mit dem Afrikameister zwölf Siege holte, forderte der Coach aus Hamburg eine weitere Steigerung ein. „Die Struktur gefällt mir insgesamt sehr gut, aber das Umschaltspiel in Defensive und Offensive ist noch ausbaufähig“, sagte der 41-Jährige. Seiner „Turnier-Mannschaft“ werde aber auch dieser Schritt gelingen.