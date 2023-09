Malmö - Das deutsche Tischtennis-Nationalteam der Frauen ist mit einem klaren Sieg gegen England in die Mannschafts-Europameisterschaften in Malmö gestartet. Die Titelverteidigerinnen gewannen ihr erstes Gruppenspiel in weniger als einer Stunde Spielzeit mit 3:0.

Die 17-jährige Annett Kaufmann vom TTC Böblingen holte den entscheidenden dritten Punkt gegen Mollie Patterson in 3:0 Sätzen. Zuvor gewannen auch Nina Mittelham und Xiaona Shan vom TTC Berlin Eastside ihre Spiele jeweils ohne Satzverlust.

Durch diesen Auftakterfolg haben die deutschen Frauen die Qualifikation für das Achtelfinale bereits so gut wie sicher, denn in jeder Gruppe ziehen zwei von drei Teams in die K.o.-Runde ein. Letzter Vorrunden-Gegner ist am Montag Österreich (16.00 Uhr/Dyn).