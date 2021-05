Deutsche Beach-Teams: Drei Olympia-Tickets sicher

Sotschi - Die deutschen Beachvolleyball-Nationalteams Laura Ludwig und Margareta Kozuch, Karla Borger und Julia Sude sowie Julius Thole und Clemens Wickler haben die Tickets für die Olympischen Spiele in diesem Sommer sicher.

Vor der vorletzten Qualifikation am kommenden Wochenende in Ostrava sind die drei Duos laut Ranking des Weltverbandes FIVB nicht mehr aus den Top 15 zu verdrängen, die das Tokio-Startrecht garantieren.

Allerdings suchen alle drei Teams noch ihre Form. Beim jüngsten Welttour-Turnier in dieser Woche im russischen Sotschi scheiterten Borger/Sude (Stuttgart) mit zwei Niederlagen schon in der Vorrunde. Die Vize-Weltmeister Thole/Wickler (Hamburg) konnten wegen einer Knöchelverletzung von Thole nicht antreten. Olympiasiegerin Ludwig lieferte mit ihrer Partnerin Kozuch in Tschechien zwar mit zwei Siegen eine makellose Vorrunde ab, scheiterte im Achtelfinale aber an den Amerikanerinnen Alexandra Klineman und April Ross mit 0:2 (20:22, 13:21).

Nils Ehlers und Lars Flüggen (Hamburg) können sich das zweite deutsche Männer-Ticket jetzt nur noch über den Continental Cup sichern, der als Mannschafts-Wettbewerb ausgetragen wird. Nach dem Sieg in der zweiten Runde muss Deutschland dafür allerdings auch beim Finale vom 23. bis 26. Juni in Den Haag gewinnen.