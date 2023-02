Bordeaux (dpa) – - Daniel Deußer hat am Samstag mit Platz sechs als bester Deutscher beim Weltcup-Turnier der Springreiter im französischen Bordeaux abgeschnitten.

Deußer lieferte im Sattel von Tobago eine fehlerfreie Runde im Stechen und benötigte für den Parcours 37,25 Sekunden. Damit war er 1,86 Sekunden langsamer als der Sieger Marlon Modolo Zanotelli aus Brasilien auf Edgar. Platz zwei ging mit 35,72 Sekunden an den Schweizer Edouard Schmitz auf Quno, Dritter wurde Olympiasieger Henrik von Eckermann aus schweden auf King Edward. Modolo Zanotelli erhielt knapp 71.000 Euro Preisgeld und 20 Weltcup-Punkte für den Sieg

17 Paare hatten das Stechen erreicht, darunter auch Marcus Ehning (Borken) und Gerrit Nieberg (Sendenhorst). Beide leisteten sich im Parcours einen Abwurf. Am Ende beendete Nieberg mit Blues d’Aveline das Springen auf Platz 14, Ehning und Stargold wurden 16.

Bordeaux war die 13. der 14 Weltcup-Etappen in der Westeuropa-Liga. Ende Februar steht noch die letzte Station in Göteborg aus. Danach steht fest, wer in diesem Jahr zum Weltcup-Finale Anfang April im amerikanischen Omaha fliegt. Die 18 besten Reiter der West-Europa-Liga qualifizieren sich für das Finale. Aus deutscher Sicht sind nach Bordeaux unter den besten 18: Deußer mit 81 Punkten auf dem dritten Rang des Weltcup-Rankings, Nieberg mit 56 Punkten auf Rang sechs, Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg), die in Bordeaux nicht am Start war, mit 43 Punkten auf Rang zehn, Ehning mit ebenfalls 43 Punkten auf elf und Richard Vogel (Dagobertshausen) mit 37 Punkten auf Rang 17.