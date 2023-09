DEL will in Jubiläumssaison gute Entwicklung fortsetzen

DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke (l) will die positive Entwicklung der letzten Jahre fortsetzen.

Berlin - Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) geht mit großen Erwartungen in ihre 30. Saison.

„Wir haben nach Corona den Weg zurück zur Normalität geschafft und sehen, wie sehr die Liga in den letzten Jahren gewachsen ist. Diese Entwicklung wollen wir fortsetzen“, sagte Geschäftsführer Gernot Tripcke beim offiziellen Jubiläumsempfang in der Hauptstadtrepräsentanz des Medienpartners Deutsche Telekom.

„Nach dem Sommer, den wir hatten, freuen wir uns natürlich riesig“, sagte der 55-Jährige mit Verweis auf den Gewinn der Silbermedaille der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland.

IIHF-Präsident lobt DEL

Lob gab es auch vom Präsidenten des Eishockey-Weltverbandes IIHF, Luc Tardif: „Diese Liga ist eine der professionellsten in Europa und vielleicht darüber hinaus. Daher kommt jetzt auch der Erfolg“, sagte der Ehrengast, appellierte aber, den Prozess weiter zu forcieren. „Wir müssen alle zusammen an der Infrastruktur arbeiten und den Nachwuchs – speziell die Mädchen – fördern.“ Dies sei auch hinsichtlich der WM 2027 in Deutschland von Bedeutung.

Aufschwung von Nationalmannschaft und Liga sollen dabei auch künftig Hand in Hand gehen. „Wir als Verband profitieren unglaublich von der Qualität der Liga. Da hat sich so viel getan. Da gibt es gutes Eishockey, das macht es interessant für Spieler und Trainer“, sagte Bundestrainer Harold Kreis. Am 14. September startet die neue DEL-Saison.