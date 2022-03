DEB-Team mit Generalprobe in Schwenningen

München (dpa) - Deutschlands Eishockey-Nationalteam bereitet sich in Tschechien, Rosenheim, Dresden und Schwenningen auf die Weltmeisterschaft in Finnland vor.

Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm, der aktuell seinen Vertrag bis 2026 verlängerte, startet am Gründonnerstag (14. April) und Karsamstag (16. April) mit WM-Tests im tschechischen Chomutov. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund mit.

Am 21. und 23. April geht es in Rosenheim gegen den Erzrivalen Schweiz weiter, der bei der WM in Helsinki (13. bis 27. Mai) auch deutscher Vorrundengegner ist. Am 29. und 30. April geht es für den WM-Vierten des vergangenen Jahres in Dresden gegen die Slowakei weiter. Auch auf den Olympia-Dritten trifft Deutschland bei der WM wieder in der Vorrunde.

Am 8. Mai findet dann in Schwenningen die WM-Generalprobe gegen Österreich statt. Erst an jenem Tag könnte auch der deutsche Meister feststehen - auch das fünfte und möglicherweise entscheidende Playoff-Finale in der Deutschen Eishockey Liga soll dann stattfinden.