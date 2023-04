Die Los Angeles Lakers um Nationalspieler Dennis Schröder verbessern in der NBA ihre Playoff-Chancen, die Orlando Magic um die Wagner-Brüder haben nur noch rechnerische Chancen.

Minneapolis (dpa) – - Die Los Angeles Lakers haben einen wichtigen Sieg im Kampf um den Playoff-Einzug in der NBA gefeiert.

Das Team setzte sich beim direkten Konkurrenten Minnesota Timberwolves mit 123:111 (55:65) durch, fuhren in der nordamerikanischen Basketballliga den fünften Erfolg aus den vergangenen sechs Partien ein und kletterten vom neunten auf den siebten Platz.

Dabei überragte Anthony Davis: Der Center erzielte 17 seiner 38 Punkte im Schlussviertel, in einer Phase erzielte Davis zwölf Lakers-Zähler nacheinander. „Man braucht die eine Schlüsselfigur, die Verantwortung übernimmt: Und bei uns ist das im Moment er“, lobte Lakers-Coach Darvin Ham den Center. Superstar LeBron James erzielte 18 Punkte, zehn Rebounds und sechs Assists, Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder kam auf elf Zähler und sechs Assists.

Suns besiegen Nuggets

Im Westen bezwangen die Phoenix Suns die erstplatzierten Denver Nuggets mit 100:93 (60:40) und behaupteten mit ihrem vierten Sieg in Serie den vierten Platz. Superstar Kevin Durant führte die Suns mit 30 Zählern an, Phoenix hat alle fünf Partien mit Durant auf dem Parkett gewonnen.

In der Eastern Conference stehen die New York Knicks kurz davor, als nächstes Team den Playoff-Einzug perfekt zu machen. Nach einem 130:116 (79:72)-Auswärtserfolg bei den Cleveland Cavaliers sind die Knicks seit drei Partien ungeschlagen und stehen weiter komfortabel auf dem fünften Platz. New Yorks Spielmacher Jalen Brunson stellte mit 48 Punkten einen persönlichen Karrierebestwert auf, der deutsche Center Isaiah Hartenstein legte fünf Zähler und acht Rebounds auf.

Nur noch rechnerische Chancen auf den Playoff-Einzug haben die Orlando Magic um das deutsche Brüderpaar Franz und Moritz Wagner. Der 116:109 (60:63)-Auswärtssieg gegen die Washington Wizards bescherte den Magic den vierten Erfolg aus den vergangenen fünf Partien, Orlando bleibt aber 13. in der Tabelle. Franz Wagner erzielte elf seiner 20 Zähler im Schlussabschnitt, den die Magic mit 31:13 dominierten. Moritz Wagner kam nur sieben Minuten zum Einsatz und schaffte vier Zähler.