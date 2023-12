Berlin - Die Qualifikationsrunde für das deutsche Davis-Cup-Team gegen Gastgeber Ungarn findet am 2. und 3. Februar in Tatabanya auf Hartplatz statt. Das teilte der Deutsche Tennis Bund mit.

Gastgeber Ungarn war der Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann bereits Ende November am Rande des diesjährigen Davis-Cup-Finalturniers in Malaga zugelost worden. Offen waren noch der Bodenbelag, der genaue Termin und der Austragungsort. Gespielt wird laut DTB in der 6500 Zuschauer fassenden Multifunktionshalle in Tatabanya im Nordwesten Ungarns.

Das DTB-Team hatte sich in diesem Jahr nicht für die Gruppenphase qualifiziert. In der Relegation bei Gastgeber Bosnien-Herzegowina vermied Deutschland aber immerhin den Abstieg.