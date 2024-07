Paris - Die deutschen Turner haben sich bei den Olympischen Spielen in Paris mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gute Chancen auf das Team-Finale erkämpft. Angeführt von Barren-Weltmeister Lukas Dauser kam die Riege von Bundestrainer Valeri Belenki in der Qualifikation auf 245,395 Punkte. Damit belegten Dauser, Andreas Toba, Nils Dunkel, Pascal Brendel und Timo Eder nach der ersten von drei Ausscheidungen den vierten Platz. Für das Finale am Montag muss die deutsche Mannschaft unter die besten Acht kommen.

Dauser, der durch eine vor fünf Wochen erlittene Oberarmverletzung gehandicapt war, turnte nur am Boden und am Barren. Dabei glänzte der 31-Jährige an seinem Spezialgerät mit 15,166 Punkten und hat als Erster im Zwischenklassement beste Aussichten, das Einzelfinale zu erreichen.

Bester deutscher Mehrkämpfer war Dunkel mit 81,232 Punkten, der sich zudem Hoffnungen auf das Pauschenpferd-Finale machen kann. Mit 14,566 Punkten war der Hallenser Dritter im Zwischenklassement.