Beim Critérium du Dauphiné gilt Primoz Roglic als Favorit. Remco Evenepoel will nach seinem Sturz einfach in Tour-Form kommen. Doch der Belgier schafft ein Statement.

Dauphiné: Evenepoel setzt Zeichen in Duell mit Roglic

Zeigt sich in guter Verfassung: Remco Evenepoel.

Neulise - Radprofi Remco Evenepoel hat mit einem Zeitfahr-Etappensieg beim Critérium du Dauphiné ein Ausrufezeichen im Duell mit seinem Konkurrenten Primoz Roglic aus Slowenien gesetzt.

Der 24 Jahre alte Belgier setzte sich auf der 34,4 Kilometer langen vierten Etappe von Saint-German-Laval nach Neulise vor dem 17 Sekunden langsameren Briten Joshua Tarling durch und übernahm das Gelbe Trikot als Führender der Gesamtwertung.

Favorit Roglic vom deutschen Team Bora-hansgrohe kam wenige Wochen vor dem Start der Tour de France als Dritter ins Ziel mit 39 Sekunden Rückstand auf Zeitfahr-Weltmeister Evenepoel. Bester Deutscher war der Kölner Nils Politt auf Rang 22 mit 2:28 Minuten Rückstand.

Das achttägige Etappenrennen, das größtenteils in der Alpen-Region ausgetragen wird, ist die klassische Generalprobe für die Tour de France. Der Höhepunkt des Radsport-Jahres beginnt am 29. Juni in Florenz.

Roglic galt bei der Dauphiné als Favorit auf den Gesamtsieg. Evenepoel, der bei der Baskenland-Rundfahrt im April schwere Verletzungen erlitt, will Ende Juni erstmals bei der Tour dabei sein und scheint auf gutem Weg zur Topform.