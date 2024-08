Die Olympischen Spiele gehen in den letzten Tag und enden am Abend. Medaillenchancen für Deutschland gibt es am Sonntag in Lille und auf dem Bahnrad-Oval.

Das bringt der Olympia-Tag in Paris

Paris - Silber haben die Deutschen Handballer bereits sicher, nun kann es zum Abschluss der Olympischen Spiele in Paris das erste Gold seit 44 Jahren geben. Auch eine Bahnrad-Sprinterin hat gute Medaillenchancen. Insgesamt fallen noch einmal 13 Entscheidungen, bevor am Abend bei der Abschlussfeier in Stade de France das olympische Feuer erlischt.

Die Höhepunkte des Olympia-Tages

13:15: Bahnrad-Sprinterin Lea Sophie Friedrich hat gute Aussichten auf ihre zweite Medaille in Paris nach Bronze im Team-Sprint. In der Qualifikation war die Cottbuserin in 10,029 Sekunden über 200 Meter fliegend Weltrekord gefahren.

13:30: Die deutschen Handballer sind zurück in der Weltspitze. Silber haben sie bereits sicher, können sich aber im Finale in Lille gegen Weltmeister Dänemark auch noch mit dem ersten Olympiasieg seit 1980 krönen. Vor 44 Jahren hatte die DDR in Moskau Gold gewonnen. Um Platz drei spielen zuvor Spanien und Slowenien.

21:00: Im Stade de France beginnt die Abschlussfeier der Olympischen Spiele. Wie schon bei der Eröffnungsfeier wird es eine Parade geben. Die deutsche Fahne tragen die Triathletin Laura Lindemann und der Kanute Max Rendschmidt tragen, die beide Gold geholt haben. Medienberichten zufolge sollen Hollywood-Schauspieler Tom Cruise und die französischen Bands Air und Phoenix Teil der Show sein.

Die Übertragungen der Wettbewerbe

Das ZDF überträgt von 7.45 Uhr an bis 23.45 Uhr. Eurosport beginnt mit seiner Sendung „Bonjour Paris“ um 7.30 Uhr, die Live-Übertragungen gehen bis Mitternacht. Zudem sind die Wettbewerbe in Einzelstreams auf sportschau.de, zdf.de/sport und der Plattform Discovery+ zu sehen.

Die Entscheidungen des Tages

Entscheidungen

Leichtathletik:

08:00: Frauen, Marathon

Radsport/Bahn:

12:45: Sprint, Frauen, Finale

13:34: Keirin, Männer, Finale

13:56: Omnium, Frauen, Punkterennen

Moderner Fünfkampf

12:40: Einzel, Frauen, Laser Run

Basketball

15:30: Frauen, Finalrunde, Finale, USA - Frankreich

Volleyball

13:00: Frauen, Finalrunde, Finale, USA - Italien

Handball:

13:30: Männer, Finalrunde, Finale, Deutschland - Dänemark

Wasserball:

14:00: Männer, Finalrunde, Finale, Serbien - Kroatien

Gewichtheben:

12:43: Frauen, Zweikampf ab 81 kg, Stoßen

Ringen/Freistil:

12:25: 65 kg/Freistil, Männer, Finale

13:00: 97 kg/Freistil, Männer, Finale

13:45: 76 kg/Freistil, Frauen, Finale