Am dritten Tag der Sommerspiele stehen 18 Entscheidungen an. Reicht es für Lukas Märtens erneut zu einer Medaille?

Das bringt der Olympia-Tag in Paris

Paris - Nach seinem Olympiasieg über 400 Meter Freistil hat Lukas Märtens über die halbe Distanz die nächste Möglichkeit auf eine Medaille. Die erfolgsverwöhnten deutschen Vielseitigkeitsreiter sind mit der Mannschaft chancenlos, haben im Einzel mit Michael Jung aber Gold im Visier.

Die Höhepunkte des Olympia-Tages

15.00 Uhr, Vielseitigkeit, Springen, Einzel: Im Schatten des Schlosses von Versailles hofft Michael Jung auf einen königlichen Auftritt. Der 41-Jährige möchte sich zum dritten Mal nach 2012 und 2016 zum Olympiasieger im Einzel krönen, geht als Führender ins Finale.

17.20 Uhr, Kanuslalom, Männer: Sideris Tasiadis möchte es noch einmal wissen. Der 34 Jahre alte Augsburger kann seinen olympischen Medaillensatz komplettieren. In Tokio gab es Bronze, in London bereits Silber. Kommt in Paris der goldene Höhepunkt?

20.40 Uhr, Schwimmen, 200 m Freistil, Finale: Gelingt Lukas Märtens der nächste Coup? Im Gegensatz zu den 400 Metern zählt der Magdeburger auf der um die Hälfte kürzeren Strecke nicht zu den Gold-Favoriten. Doch so ein Gold-Coup kann durchaus beflügeln.

Die Übertragungen der Wettbewerbe

Die ARD überträgt von 8.35 Uhr an bis Mitternacht. Eurosport beginnt mit seiner Sendung „Bonjour Paris“ 8.00 Uhr, die Live-Übertragungen gehen bis 23 Uhr. Zudem sind die Wettbewerbe in Einzelstreams auf sportschau.de, zdf.de/sport und der Plattform Discovery+ zu sehen.

Die Entscheidungen des Tages

Schwimmen

11.00: Wasserspringen - Synchronspringen 10 m, Männer

20.30: 400 m Lagen, Frauen, Finale

20.40: 200 m Freistil, Männer, Finale

21.19: 100 m Rücken, Männer, Finale

21.25: 100 m Brust, Frauen, Finale

21.41: 200 m Freistil, Frauen, Finale

Radsport/Mountainbike

14.10: Cross-Country, Männer

Kanu/Slalom

17.20: Canadier-Einer, Herren, Finale

Pferdesport/Vielseitigkeit

11.00: Mannschaft, Springen

15.00: Einzel, Springen

Fechten

21.45: Säbel Einzel, Damen, Finale

22.10: Florett Einzel, Herren, Finale

Schießen

09.30: Luftgewehr 10 m, Frauen, Finale

12.00: Luftgewehr 10 m, Männer, Finale

Turnen

17.30: Mannschaft, Männer, Finale

Judo

17.38: - 73 kg, Männer, Finale

- 57 kg, Frauen, Finale

Bogenschießen

17.11: Olympischer Bogen, Mannschaft, Männer, Finale

Skateboard

17.00: Street, Männer, Finale