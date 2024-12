Dieses Spiel wurde mit Spannung erwartet: In Noa-Lynn van Leuven tritt erstmals eine Transfrau bei der Darts-WM an. Die Niederländerin startet stark, doch das genügt nicht.

London - Noa-Lynn van Leuven hat ihr geschichtsträchtiges Debüt-Spiel bei der Darts-WM in London verloren. Die 28 Jahre alte Niederländerin unterlag in der ersten Runde ihrem Landsmann Kevin Doets mit 1:3. Van Leuven, die als erste Transfrau bei der WM an den Start gegangen ist, hatte stark begonnen und den ersten Satz direkt für sich entschieden. Als sie in Satz zwei die Chance auf ein Break hatte, warf sie zahlreiche Würfe am Doppel vorbei.

Ab diesem Zeitpunkt zog Doets davon. Er bekommt es am Donnerstagabend (23.00 Uhr/Sport1 und DAZN) mit Ex-Weltmeister Michael Smith aus England zu tun. Doets und Smith trafen bereits im Vorjahr aufeinander. Damals verpasste Doets beim 2:3 nur knapp eine Sensation.

Freundlicher Empfang im Ally Pally

Für van Leuven ist die WM-Premiere bereits vorbei. 2022 hatte sie eine Hormontherapie abgeschlossen. Laut den Regularien des Weltverbandes PDC ist ihr Start zulässig. Transmenschen oder Transgender sind Personen, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig fühlen.

In den vergangenen Monaten hatte es zahlreiche Anfeindungen gegen van Leuven gegeben. Neben Hasskommentaren bei Social Media äußerten sich auch Rivalinnen, die sich an van Leuvens Qualifikation über die Women's Series störten. Im Alexandra Palace wurde sie am Dienstagnachmittag freundlich begrüßt.