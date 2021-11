Darts-Weltmeister Price schon in Form

Wolverhampton - Darts-Weltmeister Gerwyn Price hat gut drei Wochen vor dem WM-Beginn seine starke Form unter Beweis gestellt und wird auch nach dem Grand Slam die Nummer eins der Welt sein.

Der ehemalige Rugby-Spieler aus Wales besiegte bei dem Turnier in Wolverhampton Landsmann Jonny Clayton mit 16:12 und steht damit im Halbfinale gegen den Engländer James Wade. Der Ranglistenzweite Peter Wright aus Schottland kann beim Grand Slam nicht mehr an Price vorbeiziehen. Am heutigen Abend (ab 20.15 Uhr/DAZN) tritt der Schotte gegen Fallon Sherrock an, die als erste Frau ein Viertelfinale bei einem im TV übertragenen Turnier bestreitet.