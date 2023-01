Darts-Duell Clemens gegen Price an Neujahr zur Primetime

London - Gabriel Clemens und Gerwyn Price bestreiten ihr Achtelfinale bei der Darts-WM an Neujahr in der Abendsession. Dies teilte der Weltverband PDC am späten Freitagabend mit.

Der „German Giant“ Clemens und „Iceman“ Price sind als drittes Match des Tages angesetzt, die Partie dürfte damit am Sonntag gegen 20.15 Uhr (Sport1 und DAZN) beginnen. Clemens steht als erster deutscher Spieler im WM-Viertelfinale. Price ist die Nummer eins der Weltrangliste und geht damit als Favorit ins Spiel.

Als weiteres Spiel der Abendsession wurde Michael van Gerwen (Niederlande) gegen Chris Dobey (England) als Schlusspunkt (21.45 Uhr) angesetzt. Das Engländer-Duell Michael Smith gegen Stephen Bunting (15.15 Uhr) steigt genauso am Nachmittag wie das Spiel von Dimitri van den Bergh (Belgien) gegen den walisischen Routinier Jonny Clayton um 13.45 Uhr.