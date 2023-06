Amsterdam - Die deutschen Hockey-Herren spielen sich allmählich in EM-Form. In der ProLeague feierten sie einen Prestige-Sieg gegen die Niederlande.

Im Duell des aktuellen Weltmeisters gegen den dreimaligen Champion setzte sich Deutschland in Amsterdam mit 4:1 (1:1, 0:1) im Penalty-Shootout gegen die Gastgeber durch. Acht Wochen vor der Heim-EM in Mönchengladbach feierte die DHB-Auswahl den dritten Sieg in Serie in der ProLeague.

Matchwinner im deutschen Team war der Kölner Torhüter Jean-Paul Danneberg, der seinem Team mit etlichen Paraden und einer erfolgreichen im Shootout den Sieg rettete. „Das war ein unglaubliches Gefühl heute. Jetzt sind wir schon in einem guten Rhythmus“, sagte Danneberg.

Die Treffer erzielten Deutschlands Strafecken-Spezialist Gonzalo Peillat (32.), der schon für die Siegtore in den vorhergehenden Spielen gegen Großbritannien (3:2) und Neuseeland (4:3) gesorgt hatte, sowie Thijs van Dam (15.) für die Gastgeber. Im Penalty-Shootout trafen Niklas Wellen, Hannes Müller, Thies Prinz und Johannes Große gegen Deutschlands EM-Vorrundengegner.

Im ersten Spiel in Amsterdam war die deutsche Mannschaft am Freitag nach 1:3-Rückstand gegen Neuseeland einmal mehr in letzter Minute durch einen Treffer von Peillat zum 4:3-Erfolg gekommen. Zuvor hatten Peillats Mannheimer Vereinskollege Justus Weigand (2) und Mirko Miltkau (HC Klein Zwitserland) getroffen.