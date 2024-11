Riad - Der deutsche Springreiter Daniel Deußer hat beim mit 6,5 Millionen Euro dotierten Super Cup der Global Champions Tour in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad den zweiten Platz belegt. Deußer und sein Pferd Killer Queen waren Bestandteil des Teams der Shanghai Swans, zu dem auch der Brite Ben Maher mit Point Break und der Österreicher Max Kühner mit Electric Blue gehörten. Das Trio darf sich 1,5 Millionen Euro Preisgeld teilen.

Der Sieg und 2,5 Millionen Euro Prämie ging an die Stockholm Hearts, die in die Besetzung Nicola Philippaerts (Belgien/Katanga), Malin Baryard-Johnsson (Schweden/Indiana) und Julien Epaillard (Frankreich/Donatello) an den Start gegangen waren. Olympiasieger Christian Kukuk mit seinem Goldpferd Checker, Philipp Weishaupt mit Coby sowie der Ire Eoin McMahon mit Mila belegten als Team Riesenbeck International Rang drei.

Frauen-Team mit drei deutschen Reiterinnen auf Platz fünf

Das reine Frauen-Team der Cannes Stars, das vor dem Abschlussspringen in Riad die Saisonwertung gewonnen hatte, erreichte Platz fünf unter den sechs teilnehmenden Teams. Die Equipe, die den Beinamen Eiserne Damen trägt, war mit den drei deutschen Reiterinnen Sophie Hinners im Sattel von My Prins, Katrin Eckermann auf Cala Mandia und Janne Friederike Meyer-Zimmermann an den Start des Super Cups gegangen. Am Freitag hatten Meyer-Zimmermann und Kukuk im Super Grand Prix des Einzelwettbewerbs die Plätze sieben am zwölf belegt.