Traditionell spielen in den USA an Thanksgiving die Detroit Lions und Dallas Cowboys. Während die Lions am Erntedankfest wieder mal nichts zu feiern haben, bauen die Cowboys ihre Heimserie aus.

Dallas/Detroit - Die Footballer der Dallas Cowboys haben ihre starke Form in der NFL auch an Thanksgiving nachgewiesen. Gegen die Washington Commanders gewann das Team um Quarterback Dak Prescott am Donnerstag (Ortszeit) mit 45:10. Es war der 13. Heimsieg in Folge für die Cowboys, die mit acht Siegen nach elf Saisonspielen auf Playoff-Kurs sind.

Prescott gelangen vier Touchdown-Pässe, zudem stellte Cornerback DaRon Bland im Schlussviertel mit seiner fünften in einen Touchdown verwandelten Interception der Saison einen Rekord auf. Öfter war noch keinem NFL-Profi in einer Spielzeit dieses Kunststück gelungen.

Niederlage für Lions

Nichts zu feiern hatten an Thanksgiving derweil die Detroit Lions. Gegen ihren Divisions-Rivalen Green Bay Packers unterlagen die Lions überraschend mit 22:29. Während Green Bays Quarterback Jordan Love mit unter anderem drei Touchdown-Pässen eine starke Leistung zeigte, unterliefen Detroits Spielmacher Jared Goff zahlreiche Ballverluste. Der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown fing neun Pässe für 95 Yards Raumgewinn. Wie die Cowboys stehen auch die Lions nun bei acht Siegen und drei Niederlagen, allerdings wartet das Team aus Detroit seit 2016 auf einen Erfolg am Erntedankfest.

Während die Lions (seit 1934) und Cowboys (seit 1978) an Thanksgiving traditionell Heimspiele haben, gibt es seit 2006 jedes Jahr ein drittes Spiel mit unterschiedlichen Teams. Dabei setzten sich in diesem Jahr die San Francisco 49ers bei den Seattle Seahawks mit 31:13 durch. Auch für die 49ers war es der achte Saisonsieg.