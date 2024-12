Berlin - Die kanadische Tennisspielerin Gabriela Dabrowski hat zum Ende des Jahres 2024 eine Brustkrebs-Diagnose öffentlich gemacht. Die 32 Jahre alte Weltklassespielerin im Doppel teilte bei Instagram mit, dass sie Teile der Behandlung verschoben habe, um die vergangene Saison absolvieren zu können.

Dabrowski erreichte im Sommer mit ihrer Partnerin Erin Routliffe aus Neuseeland das Doppel-Finale in Wimbledon und holte danach bei den Olympischen Spielen in Paris mit Felix Auger-Aliassime Bronze im Mixed.

Neuer Blickwinkel auf das Leben

„Ich weiß, dass das für viele ein Schock sein wird, aber ich bin ok und werde ok sein“, schrieb Dabrowski nun. Erste Anzeichen der Erkrankung habe es in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 gegeben. Zunächst habe es geheißen, sie solle sich keine Sorgen machen. Im September vorigen Jahres hatte sie mit Routliffe bei den US Open die Doppelkonkurrenz gewonnen.

Ihr Blick auf vieles habe sich verändert, schrieb Dabrowski, und erläuterte: „Mein Blickwinkel hat sich verschoben von: "Ich muss das tun" zu "Ich darf das tun". Durch diese Perspektive finde ich es so viel leichter, Spaß in Bereichen meines Lebens zu finden, die ich zuvor als Belastung angesehen habe.“ Zum Abschluss dieser Saison hatte die Weltranglisten-Dritte im Doppel mit Routliffe den Titel bei den WTA Finals gewonnen.